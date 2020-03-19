Российские больницы готовы сейчас принять более 55 тысяч пациентов с коронавирусом. В запасе 40 тысяч аппаратов ИВЛ

Медицинские организации имеют более 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 124 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Правительством Российской Федерации выделены ресурсы для дополнительной закупки ещё свыше 500 аппаратов, включая 17 аппаратов ЭКМО.

Как говорится в опубликованном 19 марта сообщении, Минздравом России проведена оценка готовности лечебной сети. Развёрнуто более 55 тысяч инфекционных коек, из них более 12 тысяч — реанимационных и 396 — обсерваторов. Подготовлено 7,5 тысяч мельцеровских боксов.

Правительство России заявило, что в условиях глобальной пандемии нового коронавируса делает всё необходимое для предотвращения распространения инфекции, защиты здоровья граждан и оказания помощи заболевшим.

Также в медицинских организациях создан запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты. Медицинскую помощь сегодня готовы оказать 6 тысяч врачей-инфекционистов и почти 2 тысячи пульмонологов, более 18 тысяч медсестёр.

Создан запас в 700 тысяч тест-систем, который будет пополняться. Ежедневная мощность производства — до 100 тысяч. Дефицита в диагностике нет.

Как сообщают в правительстве, эпидемиологические данные говорят о том, что в большинстве случаев (80%) заболевание протекает в лёгкой форме. Однако у 15–20% заболевших, особенно у людей старшего возраста с сопутствующими заболеваниями, течение болезни осложняется пневмониями, и в ряде случаев требуется проведение интенсивной терапии.

«Принимаемые решения и рекомендации, прежде всего в части запретов и ограничений, многим могут показаться чрезмерными. Однако именно они, по мнению учёных, являются эффективными для противодействия эпидемии», — отметили в кабинете министров.

Утром 19 марта Роспотребнадзор рассказал о том, как правильно сидеть в домашнем карантине, когда нельзя самостоятельно выходить за продуктами и выбрасывать мусор.