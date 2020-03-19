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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 08:21
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Мартовская метель закружилась по улицам Петербурга

Четверг, 19 марта, определённо решил нагнать упущенное за зиму. Небольшой ночной снег, тающий ещё в воздухе, с рассветом превратился в настоящую метель. Её фотографиями делятся читатели «Фонтанки».

Фото: Читательница «Фонтанки» Мария
Фото: Читатель «Фонтанки» Илья
Фото: Читательница «Фонтанки» Мария
Пётр, «Дорожный инспектор» / <a href="https://vk.com/dorinspb" class="_">vk.com/dorinspb</a>
Пётр, «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

В Петербурге сегодня облачно и дождливо, а в ближайшие дни, напомним, будет холодать. Таким образом на нас влияет полярная окклюзия от циклона Iris, поясняют синоптики из «Новостей погоды в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» «ВКонтакте». Но уже скоро, обнадёживают они, на фоне растущего давления должно выглянуть солнце. К нам сместится ядро азорского антициклона, и следующая неделя (школьные каникулы) обещает по-настоящему весеннюю погоду.

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