Четверг, 19 марта, определённо решил нагнать упущенное за зиму. Небольшой ночной снег, тающий ещё в воздухе, с рассветом превратился в настоящую метель. Её фотографиями делятся читатели «Фонтанки».
В Петербурге сегодня облачно и дождливо, а в ближайшие дни, напомним, будет холодать. Таким образом на нас влияет полярная окклюзия от циклона Iris, поясняют синоптики из «Новостей погоды в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» «ВКонтакте». Но уже скоро, обнадёживают они, на фоне растущего давления должно выглянуть солнце. К нам сместится ядро азорского антициклона, и следующая неделя (школьные каникулы) обещает по-настоящему весеннюю погоду.