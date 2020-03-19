FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +1
77.21р84.89р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 07:24
0
Печать

Для тех, кому не хватило снега: весна в Петербурге холоднее, чем зима

В Петербурге облачно, мокрый снег, сменяющийся дождём, и ветер порывами до сильного. В ближайшие дни ожидается похолодание.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 19 марта ожидается плюс 4-6 градусов, ночью тоже был плюс. Но уже завтра, 20 марта, ночью будет до минус 1 градуса, а 21-го числа ночью минус 4-6 градусов, днём минус 1 – плюс 1. На дорогах гололедица.

Утренний дождь со снегом сегодня днём превратится в небольшой дождь, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой мокрый снег, днём – местами. Ветер постепенно меняет направление с западного на северный. Атмосферное давление слабо повышается.

Скриншот из&nbsp;www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний