В Петербурге облачно, мокрый снег, сменяющийся дождём, и ветер порывами до сильного. В ближайшие дни ожидается похолодание.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 19 марта ожидается плюс 4-6 градусов, ночью тоже был плюс. Но уже завтра, 20 марта, ночью будет до минус 1 градуса, а 21-го числа ночью минус 4-6 градусов, днём минус 1 – плюс 1. На дорогах гололедица.

Утренний дождь со снегом сегодня днём превратится в небольшой дождь, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой мокрый снег, днём – местами. Ветер постепенно меняет направление с западного на северный. Атмосферное давление слабо повышается.