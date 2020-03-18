Петербургская епархия пока не рассматривала вопрос о праздновании Пасхи в свете запрета массовых мероприятий

Санкт-Петербургская епархия РПЦ пока не рассматривала вопрос о том, как будет праздноваться Пасха в связи с наложенным Смольным запретом на проведение массовых мероприятий до конца апреля. Об этом «Фонтанке» 18 марта сообщила руководитель епархиального сектора коммуникаций Наталья Родоманова.

«У нас впереди еще целый месяц. Я думаю, что вопросы, связанные с проведением Пасхи, будут рассматриваться через некоторое время. Думаю, что это предмет обсуждения. Для верующих Воскресение Христово является основополагающим религиозным праздником», - сказала представитель епархии, подчеркнув, что этот вопрос еще не решен.

Городское правительство сегодня усилило ограничения на проведение массовых мероприятий в городе. Согласно постановлению Смольного, которое подписал Александр Беглов, до 30 апреля на территории Петербурга запрещено проведение «спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий». Кроме того, документ приостановил проведение досуговых событий в зданиях и помещениях, численность участников которых превышает 50 человек. Родоманова рассказала, что 18 марта на епархиальном совете утвердили документ, который днем ранее был принят Священным Синодом и рекомендован для тех епархий, в которых уже есть случаи заболевания коронавирусом и есть угроза распространения инфекции. Это инструкция об особенностях проведения богослужения для викариев, благочинных, игуменов и игумений, а также настоятелей храмов и монастырей епархии. «В настоящий момент никаких специальных указаний со стороны правящего архиерея митрополита Варсонофия по какому-то иному порядку проведения богослужения, кроме решения, принятого священным Синодом, нет», - добавила она.