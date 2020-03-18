Путин подписал закон, дающий гражданам Украины и Белоруссии приоритет при получении российского гражданства. Но не всем
Изменения в Закон «О гражданстве Российской федерации», подписал президент Владимир Путин 18 марта. Поправки помогут некоторым гражданам Белоруссии и Украины получить гражданство в РФ.
Согласно документу, который размещен на официальном портале правовой информации, без собеседования могут прийти на комиссию с заявлением те граждане двух указанных выше стран, которые свободно владеют русским языком. Если у органа не будет иных оснований для отказа, то он признает их носителями русского языка, а это дает право на гражданство без прохождения других сложных процедур.
Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.