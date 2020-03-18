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18.03.2020 17:53
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Путин подписал закон, дающий гражданам Украины и Белоруссии приоритет при получении российского гражданства. Но не всем

Изменения в Закон «О гражданстве Российской федерации», подписал президент Владимир Путин 18 марта. Поправки помогут некоторым гражданам Белоруссии и Украины получить гражданство в РФ.

Согласно документу, который размещен на официальном портале правовой информации, без собеседования могут прийти на комиссию с заявлением те граждане двух указанных выше стран, которые свободно владеют русским языком. Если у органа не будет иных оснований для отказа, то он признает их носителями русского языка, а это дает право на гражданство без прохождения других сложных процедур.

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.

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Комментарии (5)

Александр Итеев
судя по комментариям на фонтанке сплошные националисты
Kirillsayko
Нет такой страны: Белоруссии
hal9000
Белорусы не поедут..им даром ненужен этот паспорт...а коклы тока воруют..своего ворья сажать не пересажать ещё этих...
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