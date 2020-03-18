В России больных коронавирусом прибавилось на 33 человека. Почти все — в Москве
За сутки число зараженных коронавирусной инфекцией выросло до 147 человек. По одному новому случаю в Сибири и 31 в столице.
Данные за 18 марта приводит Роспотребнадзор. Заболевшие жители столицы, по одному человеку в Томской и Новосибирской областях привезли вирус из отпуска.
Всего с начала эпидемии на коронавирус проверяли 56991 человека, в больницах остаются 17 904 пациента.
В петербургской больнице Боткина в настоящее время обследуются 303 человека. Из девяти заболевших Covid-19 двое выписались.