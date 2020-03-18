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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 14:42
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В России больных коронавирусом прибавилось на 33 человека. Почти все — в Москве

За сутки число зараженных коронавирусной инфекцией выросло до 147 человек. По одному новому случаю в Сибири и 31 в столице.

Данные за 18 марта приводит Роспотребнадзор. Заболевшие жители столицы, по одному человеку в Томской и Новосибирской областях привезли вирус из отпуска.

Всего с начала эпидемии на коронавирус проверяли 56991 человека, в больницах остаются 17 904 пациента.

В петербургской больнице Боткина в настоящее время обследуются 303 человека. Из девяти заболевших Covid-19 двое выписались.

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Комментарии (3)

Sibir_5e4d67bbb7aea
глашатай Песков за 12 часов получил диагноз по кови, а холопам за неделю не могут поставить...
Vahmistroff
После историй с "Сарами Конорами" многие сильно подумают, обращаться ли к государственной медицине при появлении симптомов заболевания.
Vanko
Это из тех, кому поставили диагноз.
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