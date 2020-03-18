FT: Европа заподозрила Россию в распространении фейков о коронавирусе

Российские прокремлёвские СМИ распространяют недостоверную информацию о коронавирусе, что негативно сказывается на борьбе с заболеванием и подрывает доверие к медикам. Об этом говорится во внутреннем отчёте ЕС от 16 марта, пишет The Bell со ссылкой на Finansial Times 18 марта.

Если верить отчёту, то «тролли» ставят своей целью усилить истерию, связанную с пандемией коронавируса, в особенности путём подрыва доверия к национальным системам здравоохранения. С 22 января авторы доклада насчитали как минимум 80 случаев дезинформации российского происхождения о коронавирусе.

Согласно отчёту, ложь о COVID-19 распространяли те же аккаунты, что писали о протестах в Сирии и Франции — они якобы связаны с «государством русских троллей». Дезинфоматоры, как пишет издание, ведут свою деятельность в Сети на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках. Авторы отчёта утверждают, что тролли продвигают мысль о том, что коронавирус — творение Запада, и приуменьшают успехи других стран по борьбе с коронавирусом, представляя при этом в выгодном свете действия России и Путина. При этом уточняется, что их цель — не прямая дезинформация, а создание информационного шума за счёт усиления противоречивых позиций в обществе. Среди СМИ, особенно преуспевших на этом фронте, называется RT, в частности RT Spanish, пишет FT со ссылкой на эксперта, знакомого с содержанием доклада. Россия отрицает любые обвинения в использовании дезинформации. Более того, Россия ранее также обвинила Запад в распространении фейков о коронавирусе, назвав это вмешательством во внутренние дела РФ. Владимир Путин сообщил, что, по данным ФСБ, информационные вбросы о коронавирусе в России посылают из-за границы, чтобы посеять панику среди населения.