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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 14:44
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FT: Европа заподозрила Россию в распространении фейков о коронавирусе

Российские прокремлёвские СМИ распространяют недостоверную информацию о коронавирусе, что негативно сказывается на борьбе с заболеванием и подрывает доверие к медикам. Об этом говорится во внутреннем отчёте ЕС от 16 марта, пишет The Bell со ссылкой на Finansial Times 18 марта.

Если верить отчёту, то «тролли» ставят своей целью усилить истерию, связанную с пандемией коронавируса, в особенности путём подрыва доверия к национальным системам здравоохранения.

С 22 января авторы доклада насчитали как минимум 80 случаев дезинформации российского происхождения о коронавирусе.

Согласно отчёту, ложь о COVID-19 распространяли те же аккаунты, что писали о протестах в Сирии и Франции — они якобы связаны с «государством русских троллей». Дезинфоматоры, как пишет издание, ведут свою деятельность в Сети на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках.

Авторы отчёта утверждают, что тролли продвигают мысль о том, что коронавирус — творение Запада, и приуменьшают успехи других стран по борьбе с коронавирусом, представляя при этом в выгодном свете действия России и Путина.

При этом уточняется, что их цель — не прямая дезинформация, а создание информационного шума за счёт усиления противоречивых позиций в обществе.

Среди СМИ, особенно преуспевших на этом фронте, называется RT, в частности RT Spanish, пишет FT со ссылкой на эксперта, знакомого с содержанием доклада.

Россия отрицает любые обвинения в использовании дезинформации. Более того, Россия ранее также обвинила Запад в распространении фейков о коронавирусе, назвав это вмешательством во внутренние дела РФ. Владимир Путин сообщил, что, по данным ФСБ, информационные вбросы о коронавирусе в России посылают из-за границы, чтобы посеять панику среди населения.

По оценке экспертов, суммарный охват фейков о коронавирусе в 142 раза больше, чем официальных сообщений.

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Комментарии (2)

prosto_5e4ce2877d5fb
Выходит, истерящая Ф-ка - прокремлевское СМИ!)
footballer
До, то-то их истерика до небес прям вся достоверная. Дебилы, ля. Странно, что нас никто ещё не обвинил, что это этот вирус китайцам подбросили, хайли-лакли ведь.
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