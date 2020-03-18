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18.03.2020 12:02
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ВЦИОМ: 88% крымчан готовы повторить успех референдума о вхождении в состав РФ

Спустя шесть лет после референдума на полуострове Крым о вхождении в состав РФ 88% местных жителей могли бы повторить этот плебисцит. Подавляющее большинство крымчан поддержали бы присоединение Республики Крым к РФ. Об этом 18 марта сообщает ВЦИОМ.

Фото: с сайта wciom.ru

В Севастополе уверенность в поддержке идеи вхождения в состав России несколько ниже — 84%. В этом субъекте РФ нашлось 7% жителей, которые заявили, что, случись новый референдум в ближайшее воскресенье, они бы «поддержали статус Автономной Республики в составе Украины». В целом по Крыму доля тех, кому ближе Украина, составляет 4%.

14% крымчан и севастопольцев отмечают, что воссоединение с Россией на них не сказалось положительно. 8% жителей полуострова говорят, что вхождение полуострова в РФ на них «сказалось отрицательно». Негативные персональные последствия отмечают 12% жителей Севастополя. Лучше стало жить 72% крымчан и 67% севастопольцев.

Россия поступила «безусловно правильно», приняв Крым в состав РФ, — так сегодня говорят 62% респондентов государственной социологической службы. Два года назад их было заметно больше — 71%. Однако за тот же период выросло число тех, кто считает, что решение властей РФ было «скорее правильным» — с 20% до 28%. Что безусловно неправильным было включать Крым в состав РФ — считают 2% участников исследования. Ещё 5% говорят, что это решение было «скорее неправильным».

Фото: с сайта wciom.ru

Если в 2014 году лишь каждый десятый россиян (9%) констатировал, что вхождение Крыма в состав РФ принесло материковой России «скорее больше вреда», то сегодня об этом говорит уже каждый седьмой — 14%. Количество тех, кто считает, что Крым в составе России принёс «скорее больше пользы», за прошедшие шесть лет снизилось с 75% до 71%.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ провел 14 марта 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Опрос жителей Крыма был проведён 14–15 марта среди 1200 респондентов старше 18 лет. В те же дни в Севастополе были опрошены 800 жителей.

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Комментарии (7)

Malyshev73
ВЦИОМ продажная)))
Пупкинсон
Кстати, модераторы Фонтанки, а комментарии со ссылками на проститутошные сайты вам оплачивают? Почему они постоянно появляются, а вы их не удаляете?
Пупкинсон
Если товарищ майор запросит у Фонтанки мои данные, то я согласен. Побуду политзаключённым.
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