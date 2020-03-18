Спустя шесть лет после референдума на полуострове Крым о вхождении в состав РФ 88% местных жителей могли бы повторить этот плебисцит. Подавляющее большинство крымчан поддержали бы присоединение Республики Крым к РФ. Об этом 18 марта сообщает ВЦИОМ.

В Севастополе уверенность в поддержке идеи вхождения в состав России несколько ниже — 84%. В этом субъекте РФ нашлось 7% жителей, которые заявили, что, случись новый референдум в ближайшее воскресенье, они бы «поддержали статус Автономной Республики в составе Украины». В целом по Крыму доля тех, кому ближе Украина, составляет 4%.

14% крымчан и севастопольцев отмечают, что воссоединение с Россией на них не сказалось положительно. 8% жителей полуострова говорят, что вхождение полуострова в РФ на них «сказалось отрицательно». Негативные персональные последствия отмечают 12% жителей Севастополя. Лучше стало жить 72% крымчан и 67% севастопольцев.



Россия поступила «безусловно правильно», приняв Крым в состав РФ, — так сегодня говорят 62% респондентов государственной социологической службы. Два года назад их было заметно больше — 71%. Однако за тот же период выросло число тех, кто считает, что решение властей РФ было «скорее правильным» — с 20% до 28%. Что безусловно неправильным было включать Крым в состав РФ — считают 2% участников исследования. Ещё 5% говорят, что это решение было «скорее неправильным».

