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18.03.2020 10:27
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Шестилетний мальчик из Петербурга съел детали магнитного конструктора

Шестилетний ребёнок едва не погиб, проглотив магниты из конструктора. Детали мальчик положил в рот, пока родители были заняты своими делами.

Как стало известно «Фонтанке» 18 марта, накануне утром бригада скорой помощи забрала с улицы Караваевской дошкольника в тяжёлом состоянии. У малолетнего диагностировали непроходимость желудочно-кишечного тракта из-за застрявших там деталей детского магнитного конструктора. Пострадавшего доставили в детскую больницу им. Филатова.

Мать объяснила медикам, что они с мужем не уследили за сыном.

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