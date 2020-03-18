Шестилетний мальчик из Петербурга съел детали магнитного конструктора

Шестилетний ребёнок едва не погиб, проглотив магниты из конструктора. Детали мальчик положил в рот, пока родители были заняты своими делами.



Как стало известно «Фонтанке» 18 марта, накануне утром бригада скорой помощи забрала с улицы Караваевской дошкольника в тяжёлом состоянии. У малолетнего диагностировали непроходимость желудочно-кишечного тракта из-за застрявших там деталей детского магнитного конструктора. Пострадавшего доставили в детскую больницу им. Филатова.



Мать объяснила медикам, что они с мужем не уследили за сыном.

