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18.03.2020 00:54
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Чёрная дыра в центре Галактики становится более активной. Ученые обратили внимание на вспышки Стрельца А

Сверхмассивная чёрная дыра Стрелец A в центре Млечного Пути увеличивает свою активность: её излучение с годам становится всё сильнее. Об этом в статье для научного журнала Astronomy & Astrophysics сообщила группа исследователей из Франции и Бельгии. На новые данные 17 марта обратил внимание просветительский портал ScienceAlert.

Авторы доклада несколько лет наблюдали за чёрной дырой на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли. Сопоставив более ранние данные с полученными сейчас, они выяснили, что усиление вспышек в этой области – не исключение, а тенденция. Только в период с конца августа 2014-го по 2017 год активность Стрельца A* стала больше в три раза.

Что именно служит источником такой беспрецендентной активности, пока что не до конца понятно. Исследователи собираются прицельно изучить ближнее инфракрасное и рентгеновское излучения и продолжить собирать информацию.

Сверхмассивная чёрная дыра в центре нашей Галактики не считается особенно активной в сравнении с другими подобными объектами. По предположениям астрономов, самые яркие вспышки в пространстве Стрельца А* и ему подобных обычно вызывают магнитные взаимодействия вещества очень близко у горизонта событий.

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