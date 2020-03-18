Чёрная дыра в центре Галактики становится более активной. Ученые обратили внимание на вспышки Стрельца А

Сверхмассивная чёрная дыра Стрелец A в центре Млечного Пути увеличивает свою активность: её излучение с годам становится всё сильнее. Об этом в статье для научного журнала Astronomy & Astrophysics сообщила группа исследователей из Франции и Бельгии. На новые данные 17 марта обратил внимание просветительский портал ScienceAlert.



Авторы доклада несколько лет наблюдали за чёрной дырой на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли. Сопоставив более ранние данные с полученными сейчас, они выяснили, что усиление вспышек в этой области – не исключение, а тенденция. Только в период с конца августа 2014-го по 2017 год активность Стрельца A* стала больше в три раза.

