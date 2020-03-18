Еще один напарник Роналду заболел коронавирусом. Он сам продолжает отсиживаться в Португалии

Полузащитник футбольного клуба «Ювентус» и сборной Франции Блеза Матюиди заразился коронавирусом. Как сообщили на официальном сайте туринской команды во вторник, 17 марта, игрок с 11 марта находится дома на самоизоляции.



Отмечается, что самочувствие у Матюиди хорошее, а симптомов болезни пока нет. Француз стал вторым игроком «Ювентуса», который заболел коронавирусом. Ранее заразу подхватил защитник Даниэле Ругани, в результате чего был приостановлен чемпионат Италии. Главная звезда команды Криштиану Роналду оказался счастливчиком: незадолго до этого он отпросился у руководства домой в Португалию, на день рождения к сестре. Из-за эпидемии боссы туринцев разрешили ему остаться на родине.

