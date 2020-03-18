FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
73.89р82.31р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 00:14
0
Печать

Еще один напарник Роналду заболел коронавирусом. Он сам продолжает отсиживаться в Португалии

Полузащитник футбольного клуба «Ювентус» и сборной Франции Блеза Матюиди заразился коронавирусом. Как сообщили на официальном сайте туринской команды во вторник, 17 марта, игрок с 11 марта находится дома на самоизоляции.

Отмечается, что самочувствие у Матюиди хорошее, а симптомов болезни пока нет. Француз стал вторым игроком «Ювентуса», который заболел коронавирусом. Ранее заразу подхватил защитник Даниэле Ругани, в результате чего был приостановлен чемпионат Италии. Главная звезда команды Криштиану Роналду оказался счастливчиком: незадолго до этого он отпросился у руководства домой в Португалию, на день рождения к сестре. Из-за эпидемии боссы туринцев разрешили ему остаться на родине.

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса были отменены почти все европейские футбольные чемпионаты и турниры, в том числе Лига чемпионов, а также Российская премьер-лига. Кроме того, чемпионат Европы, который должен был пройти летом 2020 года, был перенесен на 2021-й. Подробности читайте в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний