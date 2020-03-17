День святого Патрика, который празднуется в мире 17 марта, столкнулся с коронавирусом и стал камернее и тише. Парады заменили выкладыванием в сети тематических фото. Танцы, крики и пиво — на вечер в «самоизоляции» и флешмоб с автомобильными гудками.

В Дублине из-за пандемии помимо главного традиционного городского парада во вторник сорвались и небольшие культурные мероприятия. Решение об их отмене приняло местное правительство. С утра не шло речи и о веселье в переполненных пабах: большинство заведений оказались закрыты. Выходить из карантинного режима и провоцировать местных устраивать встречи с друзьями в Ирландии не стали даже в честь праздника.

До этого года на улицы Дублина и других городов ежегодно выходили десятки тысяч людей в зелёных костюмах и с украшениями в виде трилистника. Участники танцевали, пили пиво и говорили о национальной культуре. Теперь ажиотаж переместился в сеть: люди выкладывают архивные фотографии в Twitter, Instagram и Facebook. Один из пользователей снял и загрузил ролик о «коронавирусном варианте дня святого Патрика». На кадрах видно, что на улицах городов почти нет людей, только водители «поздравляют» друг друга гудками.



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Без гулянья и мессы также остались жители Нью-Йорка и Лондона. Аналогичные меры принимаются по всему миру. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал людей «отпраздновать немного иначе в этом году... из дома», чтобы позже, после угасания эпидемии коронавируса, «собраться ещё раз» и повеселиться, как принято.



Празднества в честь небесного покровителя Ирландии во всё мире проходят с 1737 года. Дату — 17 марта — выбрали, потому что именно в этот день умер святой Патрик. Этого человека почитают за то, что в 433 году, после возвращения из рабства, куда он попал ещё ребёнком, он изгнал из Ирландии змей, обратил в христианство жителей и сделал миссионерство отличительной чертой местной церкви. Трилистник стал символом, потому что на нём объясняли принципы триединства.

