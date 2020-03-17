В массовой аварии на «Коле» пострадали двое. Грузовик собрал пикап и две легковые
Стали известны подробности аварии с участием четырех машин на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Пострадали два человека. Движение в районе места ДТП по-прежнему сильно затруднено.
Авария произошла около половины третьего часа дня 17 марта на 59-м километре «Колы», у поселка Приладожский. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля Mercedes, двигаясь в сторону Мурманска, столкнулся с автомобилем Mazda BT-50. После этого он не справился с управлением, и «Мерседес» собрал еще две машины: по касательной столкнулся с Renault Kaptur и лоб в лоб — с KIA Ceed.
В результате аварии травмы средней степени тяжести получили 32-летний водитель «КИА» и его пассажирка. Обоих доставили в ЦРБ города Шлиссельбурга. Позже состояние водителя переквалифицировали на тяжелое.
Из-за ДТП для проезда осталась свободна только одна полоса, и движение было организовано в реверсивном режиме. На трассе собралась пробка в обе стороны. По данным «Яндекс.Пробок», в настоящее время затор даже стал длиннее: пробка в сторону Петербурга превышает 7 километров, а в сторону области она составляет более 9.