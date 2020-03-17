Массовая авария собрала многокилометровую пробку на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. На время ликвидации последствий движение в районе места ДТП стало реверсивным.



Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 17 марта около 14:45 на 59-м километре автодороги Р-21 «Кола», в районе поселка Приладожский, столкнулись три легковых автомобиля и один грузовик. Информация о пострадавших уточняется.

На месте ДТП работают сотрудники МЧС, скорая помощь, ГИБДД и представители подрядной организации, эксплуатирующей дорогу. Из-за аварии движение на участке осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме. В результате скопилась 5-километровая пробка в обоих направлениях.