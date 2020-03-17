«Ну отборочные-то надо провести». Смольный не стал отменять соревнования Worldskills в «Ленэкспо»
Комитет по науке и высшей школе по-прежнему приглашает на круглый стол и профессиональные соревнования, которые запланированы в «Ленэкспо» на 18 марта. Самое массовое — ярмарку и выставку — все же отменили.
Приглашение комитет рассылает 17 марта. Речь идет о круглом столе «Конверсия. Диверсификация. Акселерация. Алгоритмы формирования программ перехода предприятий ОПК на гражданскую продукцию». Он пройдет в рамках Санкт-Петербургского станкостроительного форума. «Параллельно в павильоне будут проходить Всероссийские отборочные соревнования по компетенции «Интернет вещей» на право участия в VII финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) в 2020 году», — сообщают чиновники.
Этот позитив заметно контрастирует с повальной отменой мероприятий в связи с распространением коронавируса. В пресс-службе пояснили, что от самой массовой части форума — выставки и ярмарки — пришлось отказаться, чтобы не превысить установленный Смольным лимит в тысячу участников. Завтра рассчитывают уложиться в сотню. «Отборочные-то надо провести, — пояснили в комитете. — Народ собрался, сегодня были соревнования в ГУАП, а завтра в «Ленэкспо».
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