«Ну отборочные-то надо провести». Смольный не стал отменять соревнования Worldskills в «Ленэкспо»

Комитет по науке и высшей школе по-прежнему приглашает на круглый стол и профессиональные соревнования, которые запланированы в «Ленэкспо» на 18 марта. Самое массовое — ярмарку и выставку — все же отменили.



Приглашение комитет рассылает 17 марта. Речь идет о круглом столе «Конверсия. Диверсификация. Акселерация. Алгоритмы формирования программ перехода предприятий ОПК на гражданскую продукцию». Он пройдет в рамках Санкт-Петербургского станкостроительного форума. «Параллельно в павильоне будут проходить Всероссийские отборочные соревнования по компетенции «Интернет вещей» на право участия в VII финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) в 2020 году», — сообщают чиновники.

