Коронавирус в Петербурге: МРЭО переходят на особый режим работы, отменяются рейсы автобусов, работников с ОРВИ нельзя пускать в офис
В России девять человек вылечили от коронавируса. Число зараженных, по официальным данным, 93.
ВОЗ сообщила, что медицинские маски не обязательно носить поголовно, а легкая форма коронавируса не требует госпитализации. Лечиться можно дома, соблюдая меры предосторожности.
МРЭО Петербурга переходят на «эпидемиологический» режим работы. Ряд подразделений в определенные дни будет работать только по предварительной записи через портал госуслуг.
Отмены рейсов с автобусного вокзала в Петербурге набирают обороты. В списке около трети маршрутов, и не только за пределы России.
Главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление о дополнительных мероприятиях, которые должны сдержать распространение нового коронавируса COVID-2019 в Северной столице. Предписано проводить лабораторное обследование на новый коронавирус пациентов с тяжелым течением внебольничной пневмонии, а также стопроцентное исследование патологического материала во всех случаях смерти таких больных. Руководителям компаний велено разворачивать домой сотрудников с признаками ОРВИ.
Девять человек в Петербурге имеют подтверждённый статус заражённых коронавирусом. Впервые в городе был зафиксирован случай заражения инфекцией от человека к человеку, а не привозной. Под наблюдением врачей в боксах Боткина уже находятся 238 человек.
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