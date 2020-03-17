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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 13:33
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Коронавирус в Петербурге: МРЭО переходят на особый режим работы, отменяются рейсы автобусов, работников с ОРВИ нельзя пускать в офис

В России девять человек вылечили от коронавируса. Число зараженных, по официальным данным, 93.

ВОЗ сообщила, что медицинские маски не обязательно носить поголовно, а легкая форма коронавируса не требует госпитализации. Лечиться можно дома, соблюдая меры предосторожности.

МРЭО Петербурга переходят на «эпидемиологический» режим работы. Ряд подразделений в определенные дни будет работать только по предварительной записи через портал госуслуг.

Отмены рейсов с автобусного вокзала в Петербурге набирают обороты. В списке около трети маршрутов, и не только за пределы России.

Главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление о дополнительных мероприятиях, которые должны сдержать распространение нового коронавируса COVID-2019 в Северной столице. Предписано проводить лабораторное обследование на новый коронавирус пациентов с тяжелым течением внебольничной пневмонии, а также стопроцентное исследование патологического материала во всех случаях смерти таких больных. Руководителям компаний велено разворачивать домой сотрудников с признаками ОРВИ.

Девять человек в Петербурге имеют подтверждённый статус заражённых коронавирусом. Впервые в городе был зафиксирован случай заражения инфекцией от человека к человеку, а не привозной. Под наблюдением врачей в боксах Боткина уже находятся 238 человек.

Эти и другие новости о коронавирусе читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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