Коронавирус в Петербурге: МРЭО переходят на особый режим работы, отменяются рейсы автобусов, работников с ОРВИ нельзя пускать в офис

В России девять человек вылечили от коронавируса. Число зараженных, по официальным данным, 93.



ВОЗ сообщила, что медицинские маски не обязательно носить поголовно, а легкая форма коронавируса не требует госпитализации. Лечиться можно дома, соблюдая меры предосторожности.



МРЭО Петербурга переходят на «эпидемиологический» режим работы. Ряд подразделений в определенные дни будет работать только по предварительной записи через портал госуслуг.

Отмены рейсов с автобусного вокзала в Петербурге набирают обороты. В списке около трети маршрутов, и не только за пределы России.

