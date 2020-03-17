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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 12:09
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Треть рейсов с петербургского автобусного вокзала отменены

Отмены рейсов с автобусного вокзала в Петербурге набирают обороты. В списке около трети маршрутов, и не только за пределы России.

За изменениями в расписании призывает следить «Пассажиравтотранс» 17 марта. Отменены 34 рейса, в основном в Таллин, Ригу и другие города на территории Прибалтики. Не поедут автобусы в Батуми и Одессу, но есть и внутрироссийские рейсы, например в Великий Новгород и Тихвин.

Как вернуть деньги за билеты — предприятие предлагает узнать по номеру 645–14–14.

Накануне стало известно, что Евросоюз на месяц закрывает границы для иностранцев. Такие же меры приняли в России.

Обо всем, что натворил коронавирус, читайте в трансляции «Фонтанки».

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