Треть рейсов с петербургского автобусного вокзала отменены

Отмены рейсов с автобусного вокзала в Петербурге набирают обороты. В списке около трети маршрутов, и не только за пределы России.



За изменениями в расписании призывает следить «Пассажиравтотранс» 17 марта. Отменены 34 рейса, в основном в Таллин, Ригу и другие города на территории Прибалтики. Не поедут автобусы в Батуми и Одессу, но есть и внутрироссийские рейсы, например в Великий Новгород и Тихвин.



Как вернуть деньги за билеты — предприятие предлагает узнать по номеру 645–14–14.



Накануне стало известно, что Евросоюз на месяц закрывает границы для иностранцев. Такие же меры приняли в России.

