Компания «Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус. Результат обещают за 2 дня

Сеть частных лабораторных центров «Инвитро» начнет тестировать всех желающих на коронавирус нового типа, об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании 17 марта. Компания разработает технологическую базу и запустит тестирование в течение месяца.



«К проведению исследования будут подключены четыре из пяти лабораторных комплексов группы компаний, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске», — сообщили в «Инвитро».



Сейчас компания закупает тест-системы. Выявлять Covid-19 будут методом полимеразной цепной реакции (ПЦР — копирование исследуемого участка ДНК). У пациентов будут брать мазки с ротоглотки и носоглотки. Проявление результата займет от 2 дней.

