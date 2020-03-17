Компания «Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус. Результат обещают за 2 дня
Сеть частных лабораторных центров «Инвитро» начнет тестировать всех желающих на коронавирус нового типа, об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании 17 марта. Компания разработает технологическую базу и запустит тестирование в течение месяца.
«К проведению исследования будут подключены четыре из пяти лабораторных комплексов группы компаний, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске», — сообщили в «Инвитро».
Сейчас компания закупает тест-системы. Выявлять Covid-19 будут методом полимеразной цепной реакции (ПЦР — копирование исследуемого участка ДНК). У пациентов будут брать мазки с ротоглотки и носоглотки. Проявление результата займет от 2 дней.
Адреса центров, в которых россияне смогут сделать тесты, появится на сайте «Инвитро» позже. В целях безопасности в помещение не будут пускать больше трех человек. Услуга будет платной, но ее цена пока не называется.
Впервые тема массового тестирования на коронавирус в Северной столице была поднята накануне, когда городские власти опубликовали список центров, где можно сдать анализы в каждом районе. Городские системы не справляются с наплывом желающих, а частные центры заявляют о готовности проводить исследования. До сих пор на диагностику коронавируса была монополия у центров, подконтрольных Роспотребнадзору.
«Фонтанка» следит за всеми событиями, связанными с коронавирусом, в онлайн-трансляции.