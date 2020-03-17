РПЦ закрывает воскресные школы и идет за прихожанами со спиртом и огнем

Текст инструкции для настоятелей опубликован на сайте РПЦ. В нем велено протирать ложку для причащения после каждого верующего — тряпку пропитать спиртом, окунать ее в воду, воду выливать. «Преподавать «запивку» только индивидуально — по отдельности каждому причастнику — в одноразовой посуде», — сказано в инструкции. Хлеб велено раздавать в одноразовых перчатках, чашу не целовать, губы верующим вытирать салфеткой, а не тряпкой, после чего ее сжечь.

Новые рекомендации Российской православной церкви для священников опубликованы 17 марта. Рук не целовать, иконы протирать, перейти на все одноразовое и после использования — сжечь.

В купели после крещения велено каждый раз обновлять воду, саму чашу обрабатывать дезинфицирующими средствами. «Для миропомазания и помазания елеем использовать ватную палочку (вместо стрючицы) и бумажную салфетку (вместо губки) с последующим сожжением», — продолжают авторы.



Руки для целования священникам велено не подавать, на время закрыть воскресные школы, приходские секции и кружки. Нашлась для инструкции и цитата: «не искушай Господа Бога твоего». Прихожанам священники должны объяснить, что всем с симптомами ОРВИ надо сидеть дома и по храмам не ходить — «ради любви к ближним и заботы о них».



Инструкция вышла в тот день, когда из Казанского собора должны увезти мощи пророка Иоанна Предтечи. Верующие петербуржцы целовали сосуд с ними неделю. Протирающая за ними волонтер за каждым не поспевала.

