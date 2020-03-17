Amazon откроет 100 тысяч вакансий в связи с ростом заказов из-за коронавируса
Крупнейший в мире интернет-ретейлер Amazon.com намерен дополнительно нанять 100 тысяч складских работников и курьеров в США в связи с ростом онлайн-заказов на фоне вспышки коронавируса COVID-19.
Как отмечается в сообщении, которое 17 марта транслирует «Интерфакс», речь идет о позициях с полной и частичной занятостью.
Помимо этого, до конца апреля Amazon.com повысит почасовую оплату работников, занятых на складах, в транспортных операциях и доставке заказов. В США повышение составит $2 в час, в Великобритании — 2 фунта стерлингов ($1,6) в час, во многих европейских странах — примерно 2 евро ($1,8) в час. Компания выделит на эти цели $350 млн.
На прошлой неделе Amazon.com сообщил об увеличении количества интернет-заказов на фоне распространения коронавируса и предупредил покупателей о возможных задержках доставок и отсутствии некоторых товаров, особенно в категории товаров для дома.