Amazon откроет 100 тысяч вакансий в связи с ростом заказов из-за коронавируса

Крупнейший в мире интернет-ретейлер Amazon.com намерен дополнительно нанять 100 тысяч складских работников и курьеров в США в связи с ростом онлайн-заказов на фоне вспышки коронавируса COVID-19.



Как отмечается в сообщении, которое 17 марта транслирует «Интерфакс», речь идет о позициях с полной и частичной занятостью.



Помимо этого, до конца апреля Amazon.com повысит почасовую оплату работников, занятых на складах, в транспортных операциях и доставке заказов. В США повышение составит $2 в час, в Великобритании — 2 фунта стерлингов ($1,6) в час, во многих европейских странах — примерно 2 евро ($1,8) в час. Компания выделит на эти цели $350 млн.

