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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 10:19
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Amazon откроет 100 тысяч вакансий в связи с ростом заказов из-за коронавируса

Крупнейший в мире интернет-ретейлер Amazon.com намерен дополнительно нанять 100 тысяч складских работников и курьеров в США в связи с ростом онлайн-заказов на фоне вспышки коронавируса COVID-19.

Как отмечается в сообщении, которое 17 марта транслирует «Интерфакс», речь идет о позициях с полной и частичной занятостью.

Помимо этого, до конца апреля Amazon.com повысит почасовую оплату работников, занятых на складах, в транспортных операциях и доставке заказов. В США повышение составит $2 в час, в Великобритании — 2 фунта стерлингов ($1,6) в час, во многих европейских странах — примерно 2 евро ($1,8) в час. Компания выделит на эти цели $350 млн.

На прошлой неделе Amazon.com сообщил об увеличении количества интернет-заказов на фоне распространения коронавируса и предупредил покупателей о возможных задержках доставок и отсутствии некоторых товаров, особенно в категории товаров для дома.

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Комментарии (1)

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