В США начались испытания вакцины от коронавируса. Но до аптек она может добраться нескоро
Клинические испытания вакцины от коронавируса начались в США. Об этом 16 марта пишет Associated Press.
По данным издания, в экспериментах в Институте исследования здоровья штата Вашингтон в Сиэтле принимают участие 45 добровольцев. Одну порцию вакцины им введут сейчас, вторую — месяц спустя. Правда, как подчеркивают журналисты, даже в том случае, если эксперимент окажется удачным, вакцина доберется до рынка не раньше, чем через год.