FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
74.13р82.75р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

16.03.2020 21:44
0
Печать

В США начались испытания вакцины от коронавируса. Но до аптек она может добраться нескоро

Клинические испытания вакцины от коронавируса начались в США. Об этом 16 марта пишет Associated Press.

По данным издания, в экспериментах в Институте исследования здоровья штата Вашингтон в Сиэтле принимают участие 45 добровольцев. Одну порцию вакцины им введут сейчас, вторую — месяц спустя. Правда, как подчеркивают журналисты, даже в том случае, если эксперимент окажется удачным, вакцина доберется до рынка не раньше, чем через год.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний