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16.03.2020 20:32
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Полиция задержала в Петербурге правозащитника Илью Ткаченко

В Петербурге возле дома активиста Евгения Мусина на улице Нахимова сотрудники полиции 16 марта задержали правозащитника Илью Ткаченко. Прямую трансляцию с места событий в Facebook ведет правозащитник Динар Идрисов.

Идрисов и Ткаченко приехали к дому Евгения Мусина, к которому ранее приехали сотрудники полиции. Открыть им дверь активист отказался. По информации Идрисова, Ткаченко задержали после того, как он предъявил доверенность от Мусина.

Формальной причиной стало отсутствие регистрации в Петербурге, хотя на руках у правозащитника были соответствующие документы. Его посадили в спецтранспорт и увезли в 30-й отдел полиции.

Идрисов по телефону обратился в полицию и заявил о нарушении.

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Комментарии (1)

krasnonosov
Россия все больше напоминает Германию 30-40-х годов 20-го века.
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