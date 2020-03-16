Военный прокурор не захотел слушать приговор секретному биологу Никифорову. Редкое дело вернули на «дослед»

Санкт-Петербургский городской суд вернул прокурору засекреченное дело о мошенничестве биолога Никифорова. Попытка создать преюдицию не состоялась. Все идет к тому, что обвинение попробует еще раз, но уголовное дело Никифорова объединят с материалами в отношении специалиста по ядам Быкова.

О приостановке судебного разбирательства в отношении специалиста Института военной медицины Александра Никифорова 16 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Материалы возвращены в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 237 УПК, которая предусматривает возврат уголовного дела прокурору «для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если (…) имеются (…) основания для соединения уголовных дел».



Нетривиальность ситуации в том, что судья Константин Борисов уже был готов вынести приговор, а вернуть дело попросила сторона обвинения. С учетом признания вины Александра Никифорова и рассмотрения дела в особом порядке, то есть без изучения доказательств, произошедшее сегодня в горсуде — редкое явление. В советской практике эта процедура называлась «возврат на доследование», в просторечье — «дослед».

Вместе с тем 16 марта в Военно-следственном управлении по ЗВО должно быть завершено ознакомление с материалами второго уголовного дела — в отношении коллеги Никифорова Владимира Быкова. Доктор медицинской службы, профессор Быков почти 15 лет проработал в секретном ГНИИИ военной медицины на Лесопарковой вместе с ведущим научным сотрудником Никифоровым.

Мошенничество Быкова и Никифорова, по версии следствия, заключается в том, что они убедили свое руководство заключить контракты с «ИФК «Сильвер Фарм», которая не имела лицензии на работу с опасными вирусами и микроорганизмами. Речь идет о двух контрактах на разработку секретных препаратов с шифрами «Александрит» и «Медуница-1». «ИФК «Сильвер Фарм» выступала в этих контрактах в роли субподрядчика, но следствие считает, что фактические работы выполнялись сотрудниками и на базе Института военной медицины.

