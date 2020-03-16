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16.03.2020 13:43
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В Кремле не видят поводов для введения ЧС в России из-за коронавируса. Голосование по Конституции тоже переносить не собираются

Никакие решения о введении режима чрезвычайной ситуации в России из-за коронавируса не рассматриваются, заявил 16 марта пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого, никаких решений для этого», — цитирует агентство слова Пескова.

Он также уточнил, что в Кремле не рассматривают «никаких альтернативных дат» для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, запланированного на 22 апреля. «Для этого нет никаких объективных показаний. Дискуссий подобных не ведется», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Отметим, ранее некоторые СМИ со ссылкой на свои источники в Кремле сообщили, что голосование якобы могут перенести из-за распространения коронавируса.

Кроме того, Песков рассказал, что администрация президента продолжает работать в обычном режиме, поводов для перехода на «удаленку» в Кремле не видят.

«Администрация президента — это крупный офис, но не один из самых крупных, есть офисы и крупнее. Пока никаких показаний на этот счет также нет. Администрация работает в обычном режиме с необходимыми мерами предосторожности, которые актуальны сейчас в любом офисе», — пояснил Дмитрий Песков.

Напомним, в Петербурге с 16 марта на дистанционное обучение из-за коронавируса переходят все школы.

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Комментарии (5)

Ironiya
Да зачем это "всенародное голосование"? Зачем подвергать опасности здоровье патриотически настроенных граждан? ВЦИОМ же сообщает, что 67% россиян поддерживают поправки в Конституции. И достаточно! Когда 19 млрд, выделенных на "всенародное голосование" распилят, его отменят. А Песков обоснует какой-нибудь сложно построенной сентенцией.
Zas
Правильно. Какой может быть карантин, если в РФ заболели только 160 человек из 140000000 человек населения РФ (0,0001% от населения РФ). По этому и защищаться от коронавируса люди не видят никакой необходимости. Тут либо правительство РФ даст достоверные цифры количества заболевших, либо население не будет никак защищаться от вируса, веря в мизерные 0.0001% заболевших и из за этого не чувствуя опасности.
тат2007amg
Кто ж его перенесёт? На кону корона без вируса..
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