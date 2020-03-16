В Кремле не видят поводов для введения ЧС в России из-за коронавируса. Голосование по Конституции тоже переносить не собираются

Он также уточнил, что в Кремле не рассматривают «никаких альтернативных дат» для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, запланированного на 22 апреля. «Для этого нет никаких объективных показаний. Дискуссий подобных не ведется», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого, никаких решений для этого», — цитирует агентство слова Пескова.

Никакие решения о введении режима чрезвычайной ситуации в России из-за коронавируса не рассматриваются, заявил 16 марта пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Отметим, ранее некоторые СМИ со ссылкой на свои источники в Кремле сообщили, что голосование якобы могут перенести из-за распространения коронавируса.

Кроме того, Песков рассказал, что администрация президента продолжает работать в обычном режиме, поводов для перехода на «удаленку» в Кремле не видят.



«Администрация президента — это крупный офис, но не один из самых крупных, есть офисы и крупнее. Пока никаких показаний на этот счет также нет. Администрация работает в обычном режиме с необходимыми мерами предосторожности, которые актуальны сейчас в любом офисе», — пояснил Дмитрий Песков.



Напомним, в Петербурге с 16 марта на дистанционное обучение из-за коронавируса переходят все школы.

