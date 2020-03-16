Коронавирус и обвал рубля повысили спрос на жилье в марте на 7-10%

— Падение финансовых рынков, когда валюту уже покупать поздно, приводит покупателей на рынок недвижимости. В результате спрос на жилье растет, — рассказала директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова.

Ослабление курса рубля из-за обвала нефти, а также мировая паника из-за коронавируса разогревают рынок жилья. Как сообщают эксперты ГК «Полис Групп» 16 марта, за последние недели отмечено увеличение спроса на квартиры на 7-10%, так как люди быстрее принимают решение о покупке.

По ее оценкам, в первую очередь, это связано с тем, что все планировавшие покупку или находящиеся в стадии выбора квартиры ускорили принятие решения на фоне сложившейся ситуации.

Эксперт отметила, что сейчас поставщики стройматериалов и импортных комплектующих постепенно повышают цены, к такому шагу готовятся и застройщики. И повышенный спрос тоже будет способствовать росту цен на жилье: «Любая нестабильность приводит граждан в нашей стране на рынок недвижимости. Сейчас квадратные метры рассматриваются скорее даже не с точки зрения доходной недвижимости, а с точки зрения сохранения средств», — заключила эксперт. Однако, по ее словам, панике поддаваться все же не стоит — это только разогревает рынок, что невыгодно ни покупателям, ни застройщикам.

Подстегивает спрос также ожидание роста ставок по ипотеке, тем более, что некоторые банки уже начали их повышать.