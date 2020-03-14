Российские банки начали повышать ставки по ипотеке. Но это пока не у всех.

Как минимум два российских банка повысили ставки по ипотечным кредитам. Банковское сообщество ожидает решений ЦБ по изменению ключевой ставки. Ближайшее заседание - 20 марта. Если на нем будет повышена ключевая ставка, все кредиты в стране обязательно вырастут, говорят финансисты.

«Юникредит банк» и Транскредитбанк одновременно увеличили ставки на 1,5 процентных пункта до 10,4-13,5 и 9,99-10,29% соответственно, передают 14 марта «Ведомости». В ближайшее время повысить ставки по ипотеке журналистам пообещали также в «Абсолют банке».

«Мы внимательно следим за изменением макроэкономической ситуации. Но в настоящее время ставки по кредитам, в том числе, ипотечным, остаются на прежнем уровне», - сообщил «Фонтанке» в субботу Иван Макаров, пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО. Он пояснил, что решение по этому вопросу может быть пересмотрено после сообщения ЦБ об изменении ключевой ставки, но пока проценты по кредитам остаются такими же, какими были раньше. «Никакого ажиотажа со стороны клиентов, которые бы желали срочно получить ипотеку по сегодняшним ставкам из опасения их роста в будущем, мы не наблюдаем», - пояснил Иван Макаров. Рост ставок вслед за ростом ключевой ставки в теории может навредить нескольким тысячам российских заемщиков, которые к сегодняшнему дню уже получили одобрение банков, но не успеют заключить договор и купить квартиру до повышения. В этом случае части из них придется пройти процедуру повторного одобренияю Для понимания масштаба проблемы, эксперты предлагают обратить внимание на то, как сильно вырастет итоговая процентная нагрузка заемщиков в случае повышения. Так, при 10-летнем кредите в 5 млн рублей по 9% годовых переплата составляет 2,6 млн рублей (ежемесячный платеж - 63,3 тыс. рублей) . Если повысить ставку на 1,5%, переплата составит 3,1 млн рублей (ежемесячный платеж - 67,7 тыс. рублей).