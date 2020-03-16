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16.03.2020 10:16
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Путин: Россия потеряла в результате санкций около 50 млрд. «Да плевать на них, на эти санкции»

Россия смогла компенсировать потери от санкций, в том числе благодаря импортозамещению. Об этом заявил президент России в очередной части «20 вопросов Владимиру Путину» для ТАСС, которая вышла 16 марта.

«Да плевать на них, на эти санкции», — сказал глава государства. «По разным оценкам, мы потеряли где-то 50 млрд, но мы и заработали столько же», — добавил президент.

При этом Путин уверен, что Европа от введенных для России ограничений потеряла не меньше.

«Европа примерно столько же потеряла. Они теряют даже более чувствительные вещи», — отметил Путин, говоря о возросшей в странах ЕС безработице.

При этом, по словам президента, введение санкций заставило страну «включить мозги». Россия начала активно развивать импортозамещение, чтобы самостоятельно производить продукты и использовать технологии, которых у нее не было или которые были утрачены.

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Комментарии (26)

Лаймовый
Что ж, а это вполне характеризующее наплевательское отношение обнуленного к населению.
Modest_5e4ce41f7533b
После подписания поправок президент ли?
dedmoroz_5e4d8827384c2
только тролли)))
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