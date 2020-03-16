Путин: Россия потеряла в результате санкций около 50 млрд. «Да плевать на них, на эти санкции»
Россия смогла компенсировать потери от санкций, в том числе благодаря импортозамещению. Об этом заявил президент России в очередной части «20 вопросов Владимиру Путину» для ТАСС, которая вышла 16 марта.
«Да плевать на них, на эти санкции», — сказал глава государства. «По разным оценкам, мы потеряли где-то 50 млрд, но мы и заработали столько же», — добавил президент.
При этом Путин уверен, что Европа от введенных для России ограничений потеряла не меньше.
«Европа примерно столько же потеряла. Они теряют даже более чувствительные вещи», — отметил Путин, говоря о возросшей в странах ЕС безработице.
При этом, по словам президента, введение санкций заставило страну «включить мозги». Россия начала активно развивать импортозамещение, чтобы самостоятельно производить продукты и использовать технологии, которых у нее не было или которые были утрачены.