В Рыбацком частично провалился мост через Славянку
Мост через реку Славянку обрушился в Невском районе Петербурга. Об этом сообщили очевидцы через сервис Яндекс.Пробки около полуночи 16 марта.
Оказалось, асфальт на переправе действительно провалился, но речь идет не о проезжей части, а о пешеходной - к половине второго ночи вокруг места ЧП был возведен буквально капитальный забор и вывешены сигнальные ленты.
В ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» уточнили, что произошло обрушение на площади шести квадратных метров на насыпной части моста (подъезд к мосту). Угрозы дальнейшего провала нет, ограничений для движения транспорта также нет, пешеходы могут пройти по противоположной части. На месте работает «Мостотрест».