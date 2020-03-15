В Петербурге задержан полицейский. Его проверяют на причастность к похищению и мошенничествам

«Фонтанка» узнала подробности шумной спецоперации по поимке квартирных мошенников. Конечной целью Федеральной службы безопасности и спецназа был 36-летний полицейский Игорь Пахунов. Его задержали на рабочем месте.



По версии следствия, старший лейтенант был участником преступной группы, которая специализировалась на хищениях недвижимости и не брезговала грязными методами. Ее костяк составляли 49-летние Павел Куликов и Сергей Миничев.

Как сообщала пресс-служба ГСУ СК Петербурга, Куликову и Миничеву предъявлено обвинение в похищении человека. Предположительно 9 декабря 2019 года у станции метро «Площадь Ленина» они, угрожая убийством потерпевшему, насильно посадили его в машину и увезли в квартиру на Суздальском проспекте. На следующий день, при перевозке в Петродворцовый район, мужчина сбежал. Куликова и Миничева задержали 11 марта. На следующий день сотрудники ФСБ пришли за старшим лейтенантом Пахуновым. Он работает участковым в 85-м отделе Петродворцового района.