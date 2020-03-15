В Петербурге задержан полицейский. Его проверяют на причастность к похищению и мошенничествам
«Фонтанка» узнала подробности шумной спецоперации по поимке квартирных мошенников. Конечной целью Федеральной службы безопасности и спецназа был 36-летний полицейский Игорь Пахунов. Его задержали на рабочем месте.
По версии следствия, старший лейтенант был участником преступной группы, которая специализировалась на хищениях недвижимости и не брезговала грязными методами. Ее костяк составляли 49-летние Павел Куликов и Сергей Миничев.
Как сообщала пресс-служба ГСУ СК Петербурга, Куликову и Миничеву предъявлено обвинение в похищении человека. Предположительно 9 декабря 2019 года у станции метро «Площадь Ленина» они, угрожая убийством потерпевшему, насильно посадили его в машину и увезли в квартиру на Суздальском проспекте. На следующий день, при перевозке в Петродворцовый район, мужчина сбежал. Куликова и Миничева задержали 11 марта. На следующий день сотрудники ФСБ пришли за старшим лейтенантом Пахуновым. Он работает участковым в 85-м отделе Петродворцового района.
По версии следствия, похищение могло быть подготовкой к очередному мошенничеству. Пахунов, используя служебное положение, якобы получал информацию о квартирах, которые оставались после смерти жителей Петродворцового района и по праву собственности должны были перейти администрации Петербурга. Летом 2019 года участковый, считает следствие, передал подельникам сведения о квартире на Гостилицком шоссе. Ее стоимость оценивается в 4,1 миллиона рублей. Осенью 2019-го по той же схеме Куликов и Миничев вступили в наследство на квартиру на Суворовской улице, она тоже стоит более четырех миллионов.
К 15 марта Петродворцовый райсуд избрал Куликову и Миничеву меру пресечения в виде содержания под стражей. Пахунова отправили под домашний арест. В органах он служит с 2010 года.