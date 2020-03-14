Комик Долгополов возвращается в Россию ради языка. «Надеюсь меня не посадят»

Сбежавший из России после внимания полиции к своей персоне комик Александр Долгополов заявил, что возвращается на родину. Он не находит за границей такой поддержки, как в своей стране.



Об этом он написал на своей странице в Instagram 14 марта. Долгополов объяснил, что за два месяца путешествий по миру понял разницу между сценической комедией в Европе и России. В странах ЕС, по его мнению, она «развита хуже». «соприкоснувшись лично с перспективами жизни в эмиграции для человека, работающего с языком, я решил, что оставаться в Европе и интегрироваться в новое общество с призрачными комедийными перспективами будет для меня сейчас сложнее, чем вернуться домой и попробовать бороться за свои права», - объявил Долгополов и добавил, что возвращаться решил после того, как ему не удалось уехать в США. Причиной стала невозможность вернуться в Израиль, где он подавал документы на визу - страна закрыта из-за коронавируса.