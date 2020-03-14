Петербургские активисты снова вышли на пикеты и были задержаны

Александра Комелькова и Ивана Остапчука задержали днем 14 марта возле Гостиного двора. По данным «ОВД-Инфо», для второго активиста причиной стало отсутствие паспорта, первому повод не объяснили. На плакатах у обоих фигурировала фамилия российского президента, но формально требовали пикетчики разного. Один говорил в общем о поправках в Конституцию, другой о смене президентов.

Правозащитники и представители общественных организаций в Петербурге сообщили о двух задержанных участниках одиночных пикетов в центре города. Накануне еще двое ушли из отдела с протоколами за митинг.

Накануне вечером на том же месте были задержаны еще двое протестующих. По данным «Фонтанки», их отпустили из отделов с протоколами по статье о нарушении правил проведения митингов и обязали явиться в суд.

13 марта судьи рассмотрели материалы на четверых задержанных возле петербургского парламента, они пикетировали в тот момент, когда депутаты одобряли поправки в Конституцию. Троих наказали штрафами, по 10 и 20 тысяч, четвертый вышел из суда глубокой ночью, заседание продолжится в понедельник. Активистов оштрафовали за одиночные пикеты, объединенные тематикой, временем и местом действия, что позволяет считать это массовым мероприятием.

Проект закона, который обнуляет предыдущие сроки Путина, президент подписал 14 марта. В тот же день он обратился в Конституционный суд, который должен сказать, законно ли обнуление.