В Китае рассказали, что происходит с переболевшими коронавирусом. «Они задыхаются при быстрой ходьбе»

Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.

Вывод основан на исследовании состояния группы из 12 выздоровевших пациентов. Как сообщил глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн, двое или трое из них уже не способны делать то, что могли делать раньше, сообщает 14 марта РИА Новости.

«Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20–30 процентов (после выздоровления)», — приводит заявление врача газета South China Morning Post.