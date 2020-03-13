FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -4
73.19р81.86р
13.03.2020 22:15
6
Печать

Подполковник ФСБ Петербурга «заказал» своего сослуживца за 200 тысяч рублей, чтобы отомстить за неприятности с гаишниками

Причиной резонансного уголовного дела с участием двух офицеров УФСБ Петербурга и области стала человеческая обида. Подполковник Викторов расстроился, что капитан Терехов «сдал» его сотрудникам ГАИ.

О мотивах ссоры стало известно на судебном заседании по избранию Викторову меры пресечения вечером 13 марта. Перед Новым годом подполковника остановили инспекторы ГИБДД и предъявили езду с подложными номерами. За это правонарушение полагается лишение прав.

Викторов узнал, что информацию гаишникам якобы «слил» его сосед по кабинетам, сотрудник отдела собственной безопасности УФСБ Владимир Терехов, и заплатил 200 тысяч рублей за проведение зеркальной провокации.

Утром 15 января 2020 года машину Терехова подрезали и успели на видео снять подменные номера О154РР98, после чего вызвали ГИБДД.

Так как исполнители провокации перестарались, толкнув Терехова несколько раз и оскорбив его, то СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 319 УК. Пять человек были арестованы. Подполковник Викторов написал явку с повинной. Его уволили.

Следователь ГСУ СК России Андрей Вениаминов просил отправить Викторова под стражу. Суд освободил обвиняемого без меры пресечения, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

grisha84
А потом один из них станет президентом!
atf
"может проще ему морду набить" , ну а если серьезно, чем дальше в лес, тем больше бреда......
atf
Непонятно, в декабре Викторова лишили прав или как обычно?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний