Подполковник ФСБ Петербурга «заказал» своего сослуживца за 200 тысяч рублей, чтобы отомстить за неприятности с гаишниками

Причиной резонансного уголовного дела с участием двух офицеров УФСБ Петербурга и области стала человеческая обида. Подполковник Викторов расстроился, что капитан Терехов «сдал» его сотрудникам ГАИ.



О мотивах ссоры стало известно на судебном заседании по избранию Викторову меры пресечения вечером 13 марта. Перед Новым годом подполковника остановили инспекторы ГИБДД и предъявили езду с подложными номерами. За это правонарушение полагается лишение прав.



Викторов узнал, что информацию гаишникам якобы «слил» его сосед по кабинетам, сотрудник отдела собственной безопасности УФСБ Владимир Терехов, и заплатил 200 тысяч рублей за проведение зеркальной провокации.

