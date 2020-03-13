Подполковник ФСБ Петербурга «заказал» своего сослуживца за 200 тысяч рублей, чтобы отомстить за неприятности с гаишниками
Причиной резонансного уголовного дела с участием двух офицеров УФСБ Петербурга и области стала человеческая обида. Подполковник Викторов расстроился, что капитан Терехов «сдал» его сотрудникам ГАИ.
О мотивах ссоры стало известно на судебном заседании по избранию Викторову меры пресечения вечером 13 марта. Перед Новым годом подполковника остановили инспекторы ГИБДД и предъявили езду с подложными номерами. За это правонарушение полагается лишение прав.
Викторов узнал, что информацию гаишникам якобы «слил» его сосед по кабинетам, сотрудник отдела собственной безопасности УФСБ Владимир Терехов, и заплатил 200 тысяч рублей за проведение зеркальной провокации.
Утром 15 января 2020 года машину Терехова подрезали и успели на видео снять подменные номера О154РР98, после чего вызвали ГИБДД.
Так как исполнители провокации перестарались, толкнув Терехова несколько раз и оскорбив его, то СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 319 УК. Пять человек были арестованы. Подполковник Викторов написал явку с повинной. Его уволили.
Следователь ГСУ СК России Андрей Вениаминов просил отправить Викторова под стражу. Суд освободил обвиняемого без меры пресечения, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.