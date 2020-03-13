Минкульт разорвал госконтракты на реставрацию Интендантских складов. Казалось бы, при чем здесь проректор из Севастополя, задержанный за взятку

Северо-Западная дирекция Министерства культуры расторгла 2 контракта на реставрацию Интендантских складов с компанией «Гласстрой». Оба уведомления о разрыве контракта 13 марта оказались в распоряжении «Фонтанки», в систему госзакупок они пока не выгружены.

По контракту на 64 млн рублей просрочка в выполнении работ составила 92 дня, говорится в уведомлении. Во втором документе, которым дирекция разрывает соглашение стоимостью 447 млн рублей, конкретного срока не указывается, однако говорится, что «Гласстрой» допустил множественные нарушения порядка выполнения работ.



«Принимая во внимание существенное нарушение подрядчиком условий контракта, а также невозможность выполнить работы качественно и в согласованные сторонами сроки, госзаказчик принял вынужденное решение об одностороннем отказе от исполнения контракта», — говорится в уведомлении.

Как рассказал «Фонтанке» директор и владелец компании Петр Емельянов, это решение фирма попытается оспорить через суд.

Оба уведомления о расторжении датируются 28 февраля. Собеседник «Фонтанки» из системы МВД обращает внимание, что с этим событием связано задержание проректора Севастопольского государственного университета Владислава Большенко. Как объяснили в региональном следственном комитете, проректор требовал 5,5 млн рублей от директора фирмы, с которой заключены контракты на строительство учебного корпуса вуза. В сообщении СК не упоминается название компании, однако, согласно данным из системы госзакупок, это «Гласстрой». С фирмой было заключено 2 контракта летом 2019 года общей стоимостью более 1 млрд рублей.

