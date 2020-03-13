Заболевшая коронавирусом казашка летела домой через Москву. Теперь Казахстан ограничил россиянам въезд по внутренним паспортам

Глава казахстанского минздрава раскрыл подробности о личности уже третьего гражданина страны, у которого выявили 2019-nCoV.

«Положительный тест еще у одного пациента, прибывшего из Милана 12 марта в Нур-Султан. Это женщина. <...> Самолет прибыл из Москвы», — рассказал 13 марта Елжан Биртанов в своем выступлении.

По его словам, одной из мер в противодействии коронавирусу станет временное ограничение использования внутренних паспортов для граждан РФ и Киргизии при въезде в страну.

Напомним, что до последнего момента Казахстан был среди стран, где не было коронавируса, хотя Нур-Султан и начал принимать превентивные меры. Первых двух заболевших выявили в пятницу, 13 марта. Затем СМИ сообщили об еще одной больной. Сейчас они находят в больнице Алматы.