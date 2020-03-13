Анонимы перешли на призывы с советских плакатов и выгоняют суды и больницы. Но выпускать коронавирус из Боткина не хотят
Авторы «взрывной рассылки» напомнили о себе в последний рабочий день короткой недели в Петербурге и спровоцировали эвакуацию судов. В планах — ещё три десятка больниц.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов, 13 марта анонимки о заложенных бомбах получили в Смольнинском, Петродворцовом, Василеостровском, Петроградском и Сестрорецком районных судах. Участники заседаний отправлены на прогулку на время проверки. В Петродворцовом она не затянулась, и суд оперативно возобновил работу.
Также в письмах угрожают больницам, Боткинскую, впрочем, решили не тревожить, её в списке нет. В этот раз почта зарегистрирована на никнейм, в котором зашифрован призыв с советских плакатов: «Все на завод».
Послепраздничная рабочая неделя выдалась относительно спокойной для судов. Вместо ежедневных эвакуаций экстренно покидать здания сотрудников вынуждают второй раз.
Первое письмо с угрозами пришло на электронную почту Санкт-Петербургского горсуда 28 ноября 2019 года. Оно содержало явный посыл: «Сообщения о взрываx будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». Православный меценат отрицал причастность к крипторынку и связывал нападки со своей общественно-политической деятельностью. В начальных письмах аноним указывал два электронных кошелька — идентификаторы для отправки биткоинов. Выследить владельца по ним не удалось.