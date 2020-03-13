Анонимы перешли на призывы с советских плакатов и выгоняют суды и больницы. Но выпускать коронавирус из Боткина не хотят

Авторы «взрывной рассылки» напомнили о себе в последний рабочий день короткой недели в Петербурге и спровоцировали эвакуацию судов. В планах — ещё три десятка больниц.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов, 13 марта анонимки о заложенных бомбах получили в Смольнинском, Петродворцовом, Василеостровском, Петроградском и Сестрорецком районных судах. Участники заседаний отправлены на прогулку на время проверки. В Петродворцовом она не затянулась, и суд оперативно возобновил работу.



Также в письмах угрожают больницам, Боткинскую, впрочем, решили не тревожить, её в списке нет. В этот раз почта зарегистрирована на никнейм, в котором зашифрован призыв с советских плакатов: «Все на завод».

