В Петербурге готовятся судить Барби из шоу «Пацанки». Она пнула полицейского и «перекрыла всё»
Дело участницы третьего сезона шоу «Пацанки» и начинающей рэп-исполнительницы Анны Михеевой передано в Московский райсуд. В Пулково её так напугали полицейские, что один из них получил удар в живот.
О завершении расследования 13 марта сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. 24-летней Михеевой вменяют оскорбление и применение неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти (статьи 319 и 318 УК).
Сотруднику досталось в ноябре прошлого года, когда полицейские пытались вывести из терминала Пулково нетрезвую и чрезмерно эмоциональную пассажирку. Без боя она решила не сдаваться и, уже со скрученными руками, рискнула достать одного из правоохранителей ногой.
«Кроме того, в присутствии посторонних лиц, то есть публично, высказала в адрес полицейских оскорбления в нецензурной форме», — дополнили картину в транспортном СК.
Удар зафиксировала камера наблюдения. Михеева позднее в интервью для YouTube-шоу «Пушка» объяснила свою реакцию страхом.
«Это жутко: если ты сейчас не успокоишься, то тебя повезут в обезьянник, в карцер, ты там будешь сидеть без воды», — рассказала она, подтвердив, что «пнула полицейского и перекрыла всё». Свой поступок девушка не считает «настолько жёстким, чтобы до пяти лет сажать».
Анна Михеева стала известной благодаря шоу «Пацанки». Проект призван превратить девушек с плохими манерами в настоящих леди. Соперницы прозвали Михееву Барби.