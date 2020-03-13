В Петербурге готовятся судить Барби из шоу «Пацанки». Она пнула полицейского и «перекрыла всё»

Дело участницы третьего сезона шоу «Пацанки» и начинающей рэп-исполнительницы Анны Михеевой передано в Московский райсуд. В Пулково её так напугали полицейские, что один из них получил удар в живот.

О завершении расследования 13 марта сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. 24-летней Михеевой вменяют оскорбление и применение неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти (статьи 319 и 318 УК).

Сотруднику досталось в ноябре прошлого года, когда полицейские пытались вывести из терминала Пулково нетрезвую и чрезмерно эмоциональную пассажирку. Без боя она решила не сдаваться и, уже со скрученными руками, рискнула достать одного из правоохранителей ногой.