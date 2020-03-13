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13.03.2020 12:01
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В Петербурге готовятся судить Барби из шоу «Пацанки». Она пнула полицейского и «перекрыла всё»

Дело участницы третьего сезона шоу «Пацанки» и начинающей рэп-исполнительницы Анны Михеевой передано в Московский райсуд. В Пулково её так напугали полицейские, что один из них получил удар в живот.

О завершении расследования 13 марта сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. 24-летней Михеевой вменяют оскорбление и применение неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти (статьи 319 и 318 УК).

Сотруднику досталось в ноябре прошлого года, когда полицейские пытались вывести из терминала Пулково нетрезвую и чрезмерно эмоциональную пассажирку. Без боя она решила не сдаваться и, уже со скрученными руками, рискнула достать одного из правоохранителей ногой.

«Кроме того, в присутствии посторонних лиц, то есть публично, высказала в адрес полицейских оскорбления в нецензурной форме», — дополнили картину в транспортном СК.

Удар зафиксировала камера наблюдения. Михеева позднее в интервью для YouTube-шоу «Пушка» объяснила свою реакцию страхом.

«Это жутко: если ты сейчас не успокоишься, то тебя повезут в обезьянник, в карцер, ты там будешь сидеть без воды», — рассказала она, подтвердив, что «пнула полицейского и перекрыла всё». Свой поступок девушка не считает «настолько жёстким, чтобы до пяти лет сажать».

Анна Михеева стала известной благодаря шоу «Пацанки». Проект призван превратить девушек с плохими манерами в настоящих леди. Соперницы прозвали Михееву Барби.

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Комментарии (2)

Borze
Значит и применение насилия сотрудниками полиции так же должно наказываться от 5 лет.
mmu2007
" применение неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти", "Кроме того, в присутствии посторонних лиц, то есть публично, высказала в адрес полицейских оскорбления в нецензурной форме" - суд и, возможно, 5 лет.
Применение опасного для жизни насилия и высказывание в адрес медицинских работников оскорбления в нецензурной форме и со съемкой на телефон - отказ в возбуждении.
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