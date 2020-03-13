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13.03.2020 11:30
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Межнациональная драка у «Галереи» попала на видео. Её участника уложили ножом

Рукопашную у «Галереи» запечатлели камеры видеонаблюдения. «Фонтанка» публикует ролик 13 марта.

Фонтанка.Ру

Накануне вечером около 20 человек сошлись в рукопашной у одного из самых популярных торговых центров Петербурга. Кулаками отношения выясняли приезжие из Дагестана и Узбекистана. Бой закончился госпитализацией 20-летнего. Пострадавшего увезли в Мариинскую больницу с ножевым ранением бедра.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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Комментарии (18)

математик
кто победил? узбеки или дагестанцы? Узбеков миллионы=))))))))))
hal9000
Наверно передел охранного рынка...там охранники такие же..)..В Галерее как на софийской овощебазе стало..контингент оттуда весь уже..
неслучайный
оргвыводы в ГУВД будут?
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