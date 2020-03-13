Межнациональная драка у «Галереи» попала на видео. Её участника уложили ножом
Рукопашную у «Галереи» запечатлели камеры видеонаблюдения. «Фонтанка» публикует ролик 13 марта.
Фонтанка.Ру
Накануне вечером около 20 человек сошлись в рукопашной у одного из самых популярных торговых центров Петербурга. Кулаками отношения выясняли приезжие из Дагестана и Узбекистана. Бой закончился госпитализацией 20-летнего. Пострадавшего увезли в Мариинскую больницу с ножевым ранением бедра.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».