Массовая драка произошла у ТРК «Галерея». Задержаны 11 человек

«На место незамедлительно прибыли полицейские. Задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства несколько человек в возрасте от 18 до 35 лет», — сообщает ведомство.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, сообщения от очевидцев драки стали поступать в полицию накануне около 19:40.

Уроженцы Средней Азии и республики, входящей в Северо-Кавказский федеральный округ, сошлись в рукопашной у торгово-развлекательного центра на Лиговском вечером 12 марта. Одному потребовалась помощь врачей из-за ножевого ранения.

По данным «Фонтанки», в полицию привезли 11 человек, часть из которых имела паспорта с гражданством Узбекистана, у других значилась местом рождения Республика Дагестан. Всего в конфликте, по оценкам очевидцев, приняло участие порядка 20 человек.



Одного из них, 20-летнего россиянина, увезли от «Галереи» в Мариинскую больницу с ножевым ранением бедра.



По факту возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).



Выясняются личности всех участников конфликта и причины его возникновения.

