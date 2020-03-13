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13.03.2020 09:33
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Массовая драка произошла у ТРК «Галерея». Задержаны 11 человек

Уроженцы Средней Азии и республики, входящей в Северо-Кавказский федеральный округ, сошлись в рукопашной у торгово-развлекательного центра на Лиговском вечером 12 марта. Одному потребовалась помощь врачей из-за ножевого ранения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, сообщения от очевидцев драки стали поступать в полицию накануне около 19:40.

«На место незамедлительно прибыли полицейские. Задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства несколько человек в возрасте от 18 до 35 лет», — сообщает ведомство.

По данным «Фонтанки», в полицию привезли 11 человек, часть из которых имела паспорта с гражданством Узбекистана, у других значилась местом рождения Республика Дагестан. Всего в конфликте, по оценкам очевидцев, приняло участие порядка 20 человек.

Одного из них, 20-летнего россиянина, увезли от «Галереи» в Мариинскую больницу с ножевым ранением бедра.

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Выясняются личности всех участников конфликта и причины его возникновения.

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Комментарии (21)

ShyTaty
Коренная петербурженка, родилась в Ленинграде. Давно не езжу в центр города. Страшно там, соотечественников мало.
Cashmare
а про превентивные меры наша доблестная полиция не слышала? когда убьют - тогда и приходите? в центре города ходят толпы утомленных солнцем, ну разумеется с целью полюбоваться красотами архитектуры
dozer_666
В зоопарке что выходной день был?
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