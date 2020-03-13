Рубль на торгах «обнуляет» падение последних дней. Доллар и евро теряют в цене

Российская национальная валюта начала укрепляться по отношению к евро и доллару на фоне слегка подорожавшей нефти.



На открытии торгов на Московской фондовой бирже 13 марта европейская валюта потеряла более рубля и торгуется за 82,28. По данным на 10:15 мск, доллар также просел. Американская валюта потеряла 1,3 рубля, опустившись до отметки в 73,5.

Укрепление рубля, который падал последние дни, происходит на фоне дорожающей нефти. Так, за баррель Brent сегодня дают 34,26 доллара.