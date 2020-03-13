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13.03.2020 10:22
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Рубль на торгах «обнуляет» падение последних дней. Доллар и евро теряют в цене

Российская национальная валюта начала укрепляться по отношению к евро и доллару на фоне слегка подорожавшей нефти.

На открытии торгов на Московской фондовой бирже 13 марта европейская валюта потеряла более рубля и торгуется за 82,28. По данным на 10:15 мск, доллар также просел. Американская валюта потеряла 1,3 рубля, опустившись до отметки в 73,5.

Укрепление рубля, который падал последние дни, происходит на фоне дорожающей нефти. Так, за баррель Brent сегодня дают 34,26 доллара.

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Комментарии (5)

gencon
Википедия...... Глагол ... Примеры: Путин, рубль,короновирус...
математик
для лохов. Валюта растет, дерево падает.
dedmoroz_5e4d8827384c2
саудо-американские принцы обосрались/// доллары продавАТЬАТЬАТЬАТЬМАТЬ!!!!!!!
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