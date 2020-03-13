США объяснили, зачем ввели санкции против «дочки» компании «Роснефть». Они должны «приблизить к свободе народ Венесуэлы»

Решение США ввести санкции против швейцарской «дочки» компании «Роснефть» американский госсекретарь назвал попыткой усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров.



«Мы вводим санкции, чтобы усадить Мадуро за стол переговоров. Сегодня мы ввели санкции против TNK Trading International S.A., усилив изоляцию режима и приблизив народ Венесуэлы к свободе и процветанию», — написал Помпео в Twitter 13 марта.

Минфин США накануне ввел санкции в отношении TNK Trading International S.A. (TTI). Вашингтон полагает, что компания переняла поставки сырой нефти из Венесуэлы у Rosneft Trading, после того как та в феврале оказалась под санкциями. «Роснефть» ранее называла эти санкции незаконными и необоснованными, указывала, что ее деятельность на территории Венесуэлы носит исключительно коммерческий характер и не преследует политические цели. Сейчас же компания отказалась комментировать новые ограничительные меры.