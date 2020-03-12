США внесли в санкционный список швейцарскую «дочку» «Роснефти»

США ввели санкции по Венесуэле против еще одной швейцарской структуры «Роснефти» - TNK Trading International S.A. Об этом 12 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении TNK Trading International S.A. (TTI), работающей в нефтяном секторе венесуэльской экономики», - говорится в заявлении американского минфина.

Там же отмечается, что "TTI, зарегистрированная в Швейцарии, является дочерней компанией российской государственной нефтяной компании «Роснефть».