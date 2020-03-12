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12.03.2020 20:16
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США внесли в санкционный список швейцарскую «дочку» «Роснефти»

США ввели санкции по Венесуэле против еще одной швейцарской структуры «Роснефти» - TNK Trading International S.A. Об этом 12 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении TNK Trading International S.A. (TTI), работающей в нефтяном секторе венесуэльской экономики», - говорится в заявлении американского минфина.

Там же отмечается, что "TTI, зарегистрированная в Швейцарии, является дочерней компанией российской государственной нефтяной компании «Роснефть».

«После того, как 18 февраля 2020 года минфин ввел санкции против Rosneft Trading С.А. (RTSA), грузы венесуэльской нефти, направленные на RTSA, были переданы TTI, чтобы избежать санкций США», - заявляется в релизе.

«Роснефть» называла эти санкции незаконными и необоснованными, указывала, что ее деятельность на территории Венесуэлы носит исключительно коммерческий характер и не преследует политические цели.

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Комментарии (1)

260551481
Роснефти надо отправить Леонтьева в СыШиА, пусть побухает пару недель с сенаторами...
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