Биткоин обрушился на 30 процентов. Стоимость криптовалюты падала ниже пяти тысяч долларов

Самая популярная криптовалюта — биткоин — рухнула на 30 процентов на торгах 13 марта. Впервые с апреля 2019 года стоимость биткоина упала ниже пяти тысяч долларов.



По данным портала CoinMarketCap, считающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 03.23 мск биткоин дешевел на 38,09%, до 4891 долларов.



На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падал на 39,56%, до 4783 долларов.