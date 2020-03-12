«Его личная позиция совсем другая». Один из основателей покинул партию «Яблоко» после голосования за поправки в Конституцию
Один из основателей «Яблока», член Совета Федерации от Тверской области Владимир Лукин вышел из партии. Об этом сообщил 12 марта руководитель фракции «Яблока» в Законодательном собрании Петербурга Борис Вишневский.
Лукин накануне проголосовал в Совфеде «за» поправки к Конституции, предложенные Владимиром Путиным, хотя «Яблоко» выступает резко против этих изменений.
«Владимир Петрович (Лукин — прим. ред.) представляет в СФ исполнительную власть Тверской области. Она поддерживает поправки и поручила ему это транслировать. Его личная позиция, как я понимаю, совсем другая. Понимая это расхождение, Лукин сегодня вышел из Яблока», - написал Вишневский в своем телеграм-канале.
Напомним, только один член Совета Федерации проголосовал против поправок в Конституцию — сенатор Вячеслав Мархаев. «Фонтанке» он заявил, что последствий не боится.
Владимир Лукин является одним из основателей партии «Яблоко», он временно покидал ее, когда занимал пост уполномоченного по правам человека (с 2004 по 2014 годы). После ухода с этой должности вернулся в партию.