«Его личная позиция совсем другая». Один из основателей покинул партию «Яблоко» после голосования за поправки в Конституцию

Один из основателей «Яблока», член Совета Федерации от Тверской области Владимир Лукин вышел из партии. Об этом сообщил 12 марта руководитель фракции «Яблока» в Законодательном собрании Петербурга Борис Вишневский.



Лукин накануне проголосовал в Совфеде «за» поправки к Конституции, предложенные Владимиром Путиным, хотя «Яблоко» выступает резко против этих изменений.



«Владимир Петрович (Лукин — прим. ред.) представляет в СФ исполнительную власть Тверской области. Она поддерживает поправки и поручила ему это транслировать. Его личная позиция, как я понимаю, совсем другая. Понимая это расхождение, Лукин сегодня вышел из Яблока», - написал Вишневский в своем телеграм-канале.

