Это стало возможным, поскольку сегодня вступили в силу поправки в статьи 26.10 и 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), - теперь УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти будут направлены первые определения об истребовании персональных данных автовладельцев для привлечения их к административной ответственности за нарушение правил платной зоны парковки. Как подчеркивают в КРТИ, эти данные должны быть предоставлены управлением в течение трех дней.

Срок давности вынесения постановления об административном правонарушении - 2 месяца. Размер штрафа был определен еще документами от 2010-го года и составляет 3 тысячи рублей. Причем его выпишут как за полную неоплату, так и за оплату после первых 15 минут, и за превышение оплаченного времени более, чем на 10 минут, а также за оплату меньше установленного тарифа.



Что делать тем, кто припарковался на одной из 27 улиц центра Петербурга в платной зоне, но времени на скачивание мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга» и создание личного кабинета на сайте arking.spb.ru нет, а паркомат завис и не работает, - не известно. Например, такой стоит на пересечении Лиговского проспекта и 2-й Советской.