Зона платной парковки в центре Петербурга — в ожидании клиентов
«Фонтанка» прошлась по улицам, где стоять бесплатно не получится: паркоматы работают, но контролеров не видно.
Через 10 дней после опубликования - т.е. с 12 марта - вступят в законную силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях, подписанные Владимиром Путиным. Теперь всех, кто припаркует машину в центре Петербурга в зоне платной парковки и не заплатит, постигнет кара. Сегодня это штраф в 3000 рублей. Срок давности — 2 месяца.
Фотокорреспондент «Фонтанки» 3 марта прошелся по зоне стоянок и оценил их готовность.
По его наблюдениям, разметка машино-мест сохранилась, хотя её не всегда видно под слоем грязи.
Многие знаки, обозначающие парковку, «украшены» уличной живописью — наклейками и графиками. Подавляющее большинство паркоматов, через которые можно заплатить за стоянку, оказались готовы к приему денег населения. Лишь один оказался без экрана. На некоторых была установлена свежая клавиатура. На платной парковке на Литейном проспекте не работают счетчики парковочных мест.
Контролеров, которых по официальной информации от ГЦУП на всю зону из 27 улиц должно быть три, корреспондент не встретил. Равно как и двух автомобилей парковочной инспекции, — а это прописано в обязанностях получающих деньги за стоянку.
Сегодня за транспорт у тротуара в зоне владельцы платят (сейчас из ответственности, а скоро из страха) 30 рублей (мотоцикл), 60 (легковой автомобиль) и 120 рублей (грузовик) за час постоя, месячный абонемент для местных жителей стоит 12 тысяч, годовой — 108 тысяч. По итогам 2019 года зона платной парковки принесла доход в 38,2 млн рублей (без вычета расходов на организацию и поддержание).
Чиновники озвучивали ранее следующие цифры недополученного из-за нарушителей — около 300 млн рублей, а с начала действия системы в 2015-м — более 2 млрд.
Пилотная зона платной парковки превратилась в пилотную зону безнаказанности с самого своего появления в 2015 году — именно из-за того, что чиновники не могли узнать у полиции имена нарушителей. Время от времени Смольный вскидывался, грозил карой, намекал на какие-то альтернативные методы получения информации — например через приставов. Никто не верил, а контрольные органы начали задавать вопрос: зачем нам целое профильное учреждение, если оно не может найти виноватых? Центр управления парковками показательно проверяли на неэффективность и сокращали. В какой-то момент имитировать деятельность устали все, так что паркоматы стали превращаться в предметы уличного декора и выпали из бюджета.
Теперь Смольному развязаны руки в наказании нарушителей. И стоит вспомнить: власти мечтали расширять зону платной парковки. Напомним, что согласно плану городских властей увеличение мест для стоянки стоит ожидать в центре. В частности на территории, ограниченной Большой Невой, Невским проспектом, набережной Фонтанки и границей Адмиралтейского района.
Сейчас пилотная зона насчитывает порядка 2,8 тысячи машино-мест в центре города. Смольный собирался расширять ее на 13 с лишним тысяч, однако денег на это в бюджете 2020 года тоже нет.