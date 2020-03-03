Через 10 дней после опубликования - т.е. с 12 марта - вступят в законную силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях, подписанные Владимиром Путиным. Теперь всех, кто припаркует машину в центре Петербурга в зоне платной парковки и не заплатит, постигнет кара. Сегодня это штраф в 3000 рублей. Срок давности — 2 месяца.

По его наблюдениям, разметка машино-мест сохранилась, хотя её не всегда видно под слоем грязи.

Многие знаки, обозначающие парковку, «украшены» уличной живописью — наклейками и графиками. Подавляющее большинство паркоматов, через которые можно заплатить за стоянку, оказались готовы к приему денег населения. Лишь один оказался без экрана. На некоторых была установлена свежая клавиатура. На платной парковке на Литейном проспекте не работают счетчики парковочных мест.



Контролеров, которых по официальной информации от ГЦУП на всю зону из 27 улиц должно быть три, корреспондент не встретил. Равно как и двух автомобилей парковочной инспекции, — а это прописано в обязанностях получающих деньги за стоянку.