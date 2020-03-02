FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
66.99р73.72р
02.03.2020 17:17
8
Печать

Путин дал старт «эпохе платной парковки»: спустя 5 лет Смольный сможет наконец штрафовать неплательщиков

Бесплатно встать на платное парковочное место теперь не получится — за это прилетит штраф. Президент подписал внесение соответствующих поправок к Кодексу об административных правонарушениях. Об этом 2 марта сообщается на сайте Кремля.

Глава государства оставил свой автограф под законопроектом еще 1 марта. Теперь чиновники наконец смогут получать данные нарушителей, а дело об административном правонарушении фактически будет возбуждаться в момент запроса сведений. С момента начала работы платной парковки в центре городские власти столкнулись https://www.fontanka.ru/2015/11/06/032/ с правовой коллизией: чтобы запросить данные нарушителя, нужно отправить в МВД документ, который их уже содержит.

Во второй половине февраля городские власти возобновили составление «проектов протоколов о нарушении правил платной парковки». Срок давности по этому нарушению составляет 2 месяца. Это значит, что чисто теоретически уже в апреле могут прийти первые штрафы. Впрочем, как писала «Фонтанка», так быстро и легко этого может и не случиться — мало просто иметь возможность штрафовать, также нужна инфраструктура и люди.

Напомним, сейчас пилотная зона насчитывает порядка 2,8 тысячи машино-мест в центре города. Смольный собирался расширять ее на 13 167 мест, однако денег на это в бюджете 2020 года тоже нет. Автомобилисты — сейчас из ответственности, а скоро из страха — платят 60 рублей в час, месячный абонемент стоит 12 тысяч, годовой — 108 тысяч. По итогам 2019 года зона платной парковки принесла доход в 38,2 млн рублей. Недополученная из-за нарушителей сумма составила около 300 млн рублей, а с начала действия системы превысила 2 млрд. Штраф — 3000 рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

guga
Он хоть чему дает старт безоплатному???. Сидит там на наши блага жирует. И еще данью облагает.
Михайло Потапов
Только это не платная парковка, а платная разметка, потому что за размещение ТС никакой ответственности получатель платежа не несет.
Smotritel
Провластный холуй Боярский оплачивает свою неправильную парковку?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний