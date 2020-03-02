Путин дал старт «эпохе платной парковки»: спустя 5 лет Смольный сможет наконец штрафовать неплательщиков

Бесплатно встать на платное парковочное место теперь не получится — за это прилетит штраф. Президент подписал внесение соответствующих поправок к Кодексу об административных правонарушениях. Об этом 2 марта сообщается на сайте Кремля.



Глава государства оставил свой автограф под законопроектом еще 1 марта. Теперь чиновники наконец смогут получать данные нарушителей, а дело об административном правонарушении фактически будет возбуждаться в момент запроса сведений. С момента начала работы платной парковки в центре городские власти столкнулись https://www.fontanka.ru/2015/11/06/032/ с правовой коллизией: чтобы запросить данные нарушителя, нужно отправить в МВД документ, который их уже содержит.

