Путин дал старт «эпохе платной парковки»: спустя 5 лет Смольный сможет наконец штрафовать неплательщиков
Бесплатно встать на платное парковочное место теперь не получится — за это прилетит штраф. Президент подписал внесение соответствующих поправок к Кодексу об административных правонарушениях. Об этом 2 марта сообщается на сайте Кремля.
Глава государства оставил свой автограф под законопроектом еще 1 марта. Теперь чиновники наконец смогут получать данные нарушителей, а дело об административном правонарушении фактически будет возбуждаться в момент запроса сведений. С момента начала работы платной парковки в центре городские власти столкнулись https://www.fontanka.ru/2015/11/06/032/ с правовой коллизией: чтобы запросить данные нарушителя, нужно отправить в МВД документ, который их уже содержит.
Во второй половине февраля городские власти возобновили составление «проектов протоколов о нарушении правил платной парковки». Срок давности по этому нарушению составляет 2 месяца. Это значит, что чисто теоретически уже в апреле могут прийти первые штрафы. Впрочем, как писала «Фонтанка», так быстро и легко этого может и не случиться — мало просто иметь возможность штрафовать, также нужна инфраструктура и люди.
Напомним, сейчас пилотная зона насчитывает порядка 2,8 тысячи машино-мест в центре города. Смольный собирался расширять ее на 13 167 мест, однако денег на это в бюджете 2020 года тоже нет. Автомобилисты — сейчас из ответственности, а скоро из страха — платят 60 рублей в час, месячный абонемент стоит 12 тысяч, годовой — 108 тысяч. По итогам 2019 года зона платной парковки принесла доход в 38,2 млн рублей. Недополученная из-за нарушителей сумма составила около 300 млн рублей, а с начала действия системы превысила 2 млрд. Штраф — 3000 рублей.