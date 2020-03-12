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12.03.2020 07:33
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Получивший 23 года тюрьмы голливудский продюсер Харви Вайнштейн попал в больницу после приговора

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали сразу после того, как суд приговорил его к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие. Об этом 12 марта сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя осужденного Иуду Энгельмайера.

После вынесения приговора Вайнштейна отправили на остров-тюрьму Рикерс в проливе Ист-Ривер у Нью-Йорка. Через несколько часов у продюсера начались боли в груди и его отправили в больницу Беллвью на Манхеттене.

По данным СМИ, у Вайнштейна проблемы с сердцем. Перед судом он перенес операцию по стентированию. Адвокаты считают, что он может не пережить срок.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся после публикации газеты The New York Times в октябре 2017 года. Несколько десятков актрис обвинили кинопродюсера в сексуальных преступлениях, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Сам Вайнштейн отрицал все обвинения. Впоследствии кинопродюсер был уволен из собственной компании, его лишили членства в киноакадемиях США и Великобритании, а также различных наград. Дело продюсера дало импульс движению #MeToo, в рамках которого женщины делились историями домогательств. За первые 24 часа только на Facebook хештег использовали в 12 миллионах сообщений.

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