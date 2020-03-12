Получивший 23 года тюрьмы голливудский продюсер Харви Вайнштейн попал в больницу после приговора

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали сразу после того, как суд приговорил его к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие. Об этом 12 марта сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя осужденного Иуду Энгельмайера.



После вынесения приговора Вайнштейна отправили на остров-тюрьму Рикерс в проливе Ист-Ривер у Нью-Йорка. Через несколько часов у продюсера начались боли в груди и его отправили в больницу Беллвью на Манхеттене.



По данным СМИ, у Вайнштейна проблемы с сердцем. Перед судом он перенес операцию по стентированию. Адвокаты считают, что он может не пережить срок.

