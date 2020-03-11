Украина закрывает три четверти погранпереходов из-за коронавируса

Украина с четверга, 12 марта, сокращает число работающих пунктов пропуска на границе с 219 до 49 в рамках ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса Covid-19, заявил премьер-министр Денис Шмигаль на брифинге по итогам заседания правительства страны 11 марта.

«Из 219 пунктов пропуска с завтрашнего дня будет работать 49 пунктов пропуска на границах. Остальные будут закрыты для пропуска граждан и автотранспорта», — сказал Шмыгаль.

Ранее в четверг сообщалось о том, что украинское правительство на закрытом заседании утвердило план по сдерживанию эпидемии COVID-19. Пока зарегистрирован только один заболевший, в стране объявлен общенациональный карантин. Он будет действовать три недели: с завтрашнего дня и до 3 апреля по всей стране закрывают детсады. Ограничения коснутся также спортивных и других массовых мероприятий, которые могут собрать больше двухсот человек. Проведение матчей возможно — при условии, что их одобрят международные организации, а трибуны будут пусты.