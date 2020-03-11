FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
72.02р81.86р
11.03.2020 19:05
0
Печать

Украина закрывает три четверти погранпереходов из-за коронавируса

Украина с четверга, 12 марта, сокращает число работающих пунктов пропуска на границе с 219 до 49 в рамках ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса Covid-19, заявил премьер-министр Денис Шмигаль на брифинге по итогам заседания правительства страны 11 марта.

«Из 219 пунктов пропуска с завтрашнего дня будет работать 49 пунктов пропуска на границах. Остальные будут закрыты для пропуска граждан и автотранспорта», — сказал Шмыгаль.

Ранее в четверг сообщалось о том, что украинское правительство на закрытом заседании утвердило план по сдерживанию эпидемии COVID-19. Пока зарегистрирован только один заболевший, в стране объявлен общенациональный карантин. Он будет действовать три недели: с завтрашнего дня и до 3 апреля по всей стране закрывают детсады. Ограничения коснутся также спортивных и других массовых мероприятий, которые могут собрать больше двухсот человек. Проведение матчей возможно — при условии, что их одобрят международные организации, а трибуны будут пусты.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний