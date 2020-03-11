Маски не вывозить, школы закрыть, больше 200 не собираться. Украина всей страной уходит на карантин
Украинское правительство утвердило план по сдерживанию эпидемии COVID-19. Пока зарегистрирован только один заболевший, в стране объявлен общенациональный карантин.
Как сообщает 11 марта издание 112.ua, решение принято на закрытом заседании кабинета министров. Карантин будет действовать три недели: с завтрашнего дня и до 3 апреля по всей стране закрывают детсады.
Ограничения коснутся также спортивных и других массовых мероприятий, которые могут собрать больше двухсот человек. Проведение матчей возможно — при условии, что их одобрят международные организации, а трибуны будут пусты.
Кроме того, на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для министерств, ведомств, служб и Госрезерва выделят 100 миллионов гривен. Экспорт масок и других товаров противоэпидемического назначения запрещён до 1 июня.
Ранее сыграть на опережение решили в Киеве. Там с 12 марта собираются закрыть развлекательные центры и развлекательные зоны в ТЦ, ограничить концерты, выставки, конференции и даже, как пишут СМИ, отменить сеансы в кино.
В Киеве на сегодняшний день нет случаев коронавирусной инфекции, в стране зарегистрирован один заболевший.