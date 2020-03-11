FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
72.02р81.86р
11.03.2020 16:37
0
Печать

Маски не вывозить, школы закрыть, больше 200 не собираться. Украина всей страной уходит на карантин

Украинское правительство утвердило план по сдерживанию эпидемии COVID-19. Пока зарегистрирован только один заболевший, в стране объявлен общенациональный карантин.

Как сообщает 11 марта издание 112.ua, решение принято на закрытом заседании кабинета министров. Карантин будет действовать три недели: с завтрашнего дня и до 3 апреля по всей стране закрывают детсады.

Ограничения коснутся также спортивных и других массовых мероприятий, которые могут собрать больше двухсот человек. Проведение матчей возможно — при условии, что их одобрят международные организации, а трибуны будут пусты.

Кроме того, на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для министерств, ведомств, служб и Госрезерва выделят 100 миллионов гривен. Экспорт масок и других товаров противоэпидемического назначения запрещён до 1 июня.

Ранее сыграть на опережение решили в Киеве. Там с 12 марта собираются закрыть развлекательные центры и развлекательные зоны в ТЦ, ограничить концерты, выставки, конференции и даже, как пишут СМИ, отменить сеансы в кино.

В Киеве на сегодняшний день нет случаев коронавирусной инфекции, в стране зарегистрирован один заболевший.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний