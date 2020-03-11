Маски не вывозить, школы закрыть, больше 200 не собираться. Украина всей страной уходит на карантин

Украинское правительство утвердило план по сдерживанию эпидемии COVID-19. Пока зарегистрирован только один заболевший, в стране объявлен общенациональный карантин.



Как сообщает 11 марта издание 112.ua, решение принято на закрытом заседании кабинета министров. Карантин будет действовать три недели: с завтрашнего дня и до 3 апреля по всей стране закрывают детсады.

Ограничения коснутся также спортивных и других массовых мероприятий, которые могут собрать больше двухсот человек. Проведение матчей возможно — при условии, что их одобрят международные организации, а трибуны будут пусты.